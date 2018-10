Chi paga per gli alberi caduti a Roma

Una settimana fa Pinuccia Montanari si rallegrava dei risultati del suo monitoraggio del verde pubblico che avevano consentito a Roma di non fare la fine delle altre città a causa dei danni del vento e del maltempo. Ieri il vento, evidentemente non avvertito del monitoraggio di Pinuccia oppure al soldo dell’opposizione, ha scatenato un’ecatombe di alberi con danni molto ingenti per le automobili parcheggiate e anche per qualche balcone. E ora chi paga il conto? La risposta è semplice e univoca: ADIR. E lo farà in media in sette o otto mesi. Le Assicurazioni di Roma pagheranno già la bella cifra di 15 milioni di euro per i risarcimenti per i danni provocati dalle buche alle persone e ai veicoli. La somma riguarda solo il primo semestre del 2018 e bisogna tenere conto della nevicata. Nel 2015, 2016 e 2017 la società aveva accantonato rispettivamente 14 milioni, 10,2 e poi solo 7 milioni.

Il problema però è che bisognerà rivolgersi a un avvocato. Il Messaggero racconta oggi delle peripezie di un cittadino che aveva avuto danni alla sua automobile: per prima cosa il legale scrive al Servizio Giardini e dopo 90 giorni si procura una perizia dettagliata dal carrozziere e si fa fare un preventivo di spesa per riparare i danni. Nel frattempo i vigili si attivano per verificare le contestazioni.