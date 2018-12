Perché gli scienziati dell’ASI hanno mollato il governo

Evitare di dover decidere su nomi che avrebbero creato disagio: è questa la motivazione delle dimissioni degli esperti del Comitato di esperti incaricato dal ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (Miur) di preparare il bando per la nomina del prossimo presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Confermando quanto anticipato oggi dal quotidiano La Repubblica, il comitato di saggi si è dimesso in quanto le modifiche al bando richieste dal ministero avrebbero allargato le maglie dei criteri di selezione, che attualmente considerano soltanto figure impegnate nella ricerca scientifica ad alto livello e con ruoli manageriali. Le modifiche al bando richieste dal ministero avrebbero aperto invece all’inclusione di figure con requisiti diversi. Lamberto Maffei, presidente emerito dell’Accademia dei Lincei, ha spiegato all’AGI i motivi delle dimissioni: “Il ministero dell’Istruzione ha chiesto al Comitato se voleva presentare i candidati per la successione a Battiston e noi abbiamo accettato. Ci siamo messi a preparare il bando, descrivendo le caratteristiche dei concorrenti, ma nello scrivere questo bando si è discusso con i dirigenti del Miur. Loro proponevano certe caratteristiche sulle quali non eravamo d’accordo. Il ministero si è rivolto all’Avvocatura dello Stato e ha ottenuto ragione. Allora noi abbiamo deciso di dimetterci”. Insieme a Maffei si sono dimessi due scienziati di fama internazionale come Fabiola Giannotti, direttore del Cern di Ginevra, e Lucia Votano, ex direttrice dei Laboratori di fisica del Gran Sasso, oltre all’avvocato Aldo Sandulli.

Le fonti del ministero precisano che a seguito del commissariamento dell’ente, “come previsto dalla norma” il dicastero ha chiesto al Comitato di esperti, rinnovato a novembre del 2017 dall’ex ministro Fedeli e in scadenza il prossimo 31 dicembre, di “predisporre l’avviso pubblico di selezione per la presidenza dell’Agenzia spaziale italiana”. L’avviso predisposto, spiegano ancora dal Ministero della Pubblica Istruzione, “non si limitava a individuare le modalita’ e i termini per la presentazione delle candidature, ma fissava anche requisiti per la partecipazione dei candidati, diversi da quelli previsti dalla legge e idonei a restringere la partecipazione alla predetta procedura”. L’avviso pubblico e’ stato, quindi, sottoposto al parere dell’Avvocatura generale dello Stato, evidenziando che “alcune previsioni del predetto avviso non sono del tutto coerenti con le disposizioni di legge vigenti in materia”.