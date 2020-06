La vera storia dell’«agente FBI nero» arrestato senza motivo e poi rilasciato

Sta circolando da qualche ora su Facebook e Twitter un video in cui, secondo quello che si racconta, un agente di colore dell’FBI viene “arrestato” e poi “rilasciato” quando la polizia si accorge di chi è. Si tratta di una bufala, nel senso che il tizio non è un agente dell’FBI e quello che mostra non è un tesserino ma un semplice documento.

Da dove arriva il video? Il filmato è stato caricato ieri su Instagram da Thisisnike1 che non ha mai detto di essere un agente FBI. Anzi, ha dichiarato chiaramente che è stato girato un anno fa e che lo ha conservato per tutto questo tempo:

Somethin’ been telling me to hold on to this video over a year now, ok. “Some days we make it home or some days we make it 6 feet deep.” Imagine getting killed at home, while jogging, playing, minding your own business or just damn breathing? #BeingBlackInWhiteAmerica!! This incident happened a year ago. The Minnesota police department been corrupt. Can’t even smoke a damn cigarette in peace

il video è diventato però virale su Twitter con un contesto completamente diverso dall’originale:

ThisisNike1 aveva spiegato l’equivoco su Instagram:

E anche su Twitter:

Just a heads up, the video trending right now purporting to show police arresting an undercover FBI agent is a year old and the man being arrested is not an FBI agent. pic.twitter.com/EdPJU4ZdTE

Nonostante tutto però il filmato sta continuando a essere condiviso come l’agente FBI nero sotto copertura arrestato dai poliziotti bianchi. Giornalisti come Benjamin Dixon stanno provando a spiegare l’errore:

Just want to help anyone who was fooled by the Twtter trend. The y’all guy in the red shirt being arrested by the police was NOT an FBI Agent.

Everything else you saw is what it is and happens to Black men all the time.

— Benjamin Dixon (@BenjaminPDixon) June 1, 2020