Affitti, la cedolare secca resta al 10%

Il 20 ottobre scorso il sottosegretario all’Economia M5S Alessio Villarosa pubblicava un video sulla sua pagina facebook per spiegare che la cedolare secca sugli affitti non aumentava, perché aumentava al 12,5% ma secondo la legge sarebbe dovuta aumentare al 15%.

Ieri il governo ha deciso che non sono più previsti aumenti per il regime della cedolare secca che in una prima bozza di manovra doveva salire al 12,5% e resterà invece al 10%. Per rendere l’aliquota permanente viene riproposta la “tassa sulla fortuna”, vale a dire l’aumento progressivo dal 12 al 15% del prelievo sulle vincite superiori ai 500 euro. Spiega oggi Il Sole 24 Ore che per coprire la stabilizzazione della cedolare sugli affitti si opta per il ripescaggio della “tassa sulla fortuna”: l’aumento progressivo dal 12 al 15% del prelievo sulle vincite superiori ai 500 euro.

L’obiettivo, caro ai Cinque Stelle e condiviso da Italia Viva, è anche quello di eliminare tutti i vincoli di accesso alla flat tax per le partite Iva fino a 65mila euro. Mancherebbero però all’appello 100 milioni: la caccia alle coperture è aperta, ma non si esclude che la soluzione si troverà con un emendamento in Parlamento. Sul tavolo c’è anche l’idea di aumentare la platea degli over 75 esentati dal canone Rai. Il governo conta di inviare al Senato il testo della legge di bilancio entro domenica: oggi è prevista una riunione finale per dirimere gli ultimi nodi, domani o sabato mattina il bollino della Ragioneria generale dello Stato.

