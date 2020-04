La fregnaccia del 5G causa del Coronavirus

Non solo Gunter Pauli: dopo il consigliere di Giuseppe Conte si moltiplicano in rete i bufalari della correlazione tra 5G e Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. In particolare va di gran moda una mappa di COVID-19 e degli USA che mostrerebbe che dove sono stati installati i ripetitori ci sono più focolai, già sbufalata da qualche settimana.

Quelli che dicono che il 5G è la causa del Coronavirus

Ma non basta, perché c’è anche chi, come Vincenzo Bordoni prova almeno a spiegare che correlazione non è causazione. Il tentativo di spiegare che “la correlazione di due variabili non ne implica la causalità” è lodevole ma andrebbe ricordato anche qualche fatto.

Ad esempio il fatto che Wuhan e la Lombardia siano “coperte” dal 5G non significa che il 5G sia una concausa (o la causa principale) per la diffusione di Covid-19. Innanzitutto perché non è affatto vero che tutto il Nord Italia è coperto dal 5G (la sperimentazione è per la verità appena iniziata) e perché sappiamo che ci sono casi di infezione anche in aree e zone non raggiunte dal 5G.

E allora leggiamo anche cosa scrive proprio su facebook l’ingegnere Giancarlo Gentile, Segretario della Commissione Speciale Esposizione ai Campi Elettomagnetici dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli:

Il 5G non è altro che una tecnologia evoluta che consente la trasmissione del segnale radiomobile, al pari di ciò che faceva, e fa ancora, il 3G o il 4G o il 2G. Quello che fa, lo fa meglio. Lo fa con una efficienza spettrale (rapporto tra la velocità di trasmissione e la banda utilizzata) molto superiore agli standard precedenti nella banda tra 3 GHz e 300GHz. Questa banda appartiene alla gamma delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, ovvero che non trasportano sufficiente energia in grado di ionizzare, cioè distaccare, gli elettroni da atomi o molecole rompendo i legami atomici. Una stazione radio base del 5G, che progressivamente andrà a sostituire il 2G, rispetta la stessa normativa in materia di limiti di emissione, valori di cautela e obiettivi di qualità delle tecnologie precedenti. Cambia qualcosa in termini di qualità del servizio? Si, l’antenna del 5G raggiunge contemporaneamente più utenti rispetto a quanti ne raggiungeva un’antenna del 2/3/4G perché si basa su un concetto di emissione di potenza dinamica e non statica. Non avete capito cosa significa? Non fa niente, fidatevi è meglio raggiungere più utenti rispetto a raggiungerne meno.

Come entra un virus nel corpo umano?

Le vie di diffusione, o in linguaggio tecnico di trasmissione, dei virus nell’uomo sono molteplici; essi infatti possono essere ingeriti con acqua e alimenti, possono essere inalati, altri possono essere trasmessi attraverso punture d’insetti (zanzare, mosche e zecche), per via sessuale o attraverso il contatto con sangue contaminato.

Ci leggete forse “Campo Elettomagnetico” o “Le frequenze trasportano i virus” o “La potenza del segnale allarga così tanto uno dei tanti buchi del corpo umano tale da far entrare un virus?”.

No, a parte gli scherzi e un po’ di scurrilità per la quale chiedo umilmente scusa, non c’è alcuna connessione tra lo sviluppo del 5G e la diffusione del Coronavirus che, come tutti sanno ma Salvini ancora nega, non è stato creato in laboratorio né l’ha messo in circolazione Huawei. Il Coronavirus SARS-CoV-2, che causa la malattia Covid-19, è una zoonosi, ovvero una malattia infettiva che si è trasmessa dagli animali all’uomo.

Gli animali, a quanto pare, non parlano ancora al telefono e, buon per loro (viste le tante cazzate che si è obbligati a sentire), non lo faranno mai.

Basterà?

Foto copertina da Adotta anche tu un analfabeta funzionale