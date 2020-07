La situazione del Coronavirus oggi in Italia nei dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute del 25 luglio: ci sono 5 morti e 275 positivi in più rispetto a ieri, ma anche 128 guariti. Le uniche regioni a zero casi sono Umbria e Valle d’Aosta. Da ieri sono stati effettuati 51675 tamponi. I positivi sono in lieve rialzo (erano 252 ieri), mentre quello dei decessi è uno dei valori più bassi di sempre. Nel conto totale pesa l’aumento della Lombardia (da 53 a 79 nuovi casi), ma rimangono con numeri elevati anche Emilia Romagna (49), Veneto (31), Campania (21), e sale anche la Sicilia, dopo settimane con crescite a una cifra: 13 casi oggi. Segnalano vittime Piemonte (2), Emilia Romagna (1), Veneto (1) e Lazio (1). Mentre rallentano le guarigioni, solo 128 oggi contro le 350 di ieri (198.320 in tutto). Per questo motivo si registra l’impennata del numero dei malati attuali, 141 in più (mentre ieri erano calati di 103 unita’), il cui totale sale così a 12.442. Quanto ai ricoveri, quelli in regime ordinario salgono di 18 unita’, e sono ora 731 totali, mentre le terapie intensive calano ancora, 5 in meno oggi, scendendo a 41 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.670.

Coronavirus oggi in Italia: il bollettino del 25 luglio

In Lombardia si registrano 79 nuovi casi, un dato in rialzo rispetto a ieri: tra i positivi 18 sono ‘debolmente positivi’ e 30 a seguito di test sierologici. Sono stati effettuati 10725 tamponi e non ci sono decessi. I guariti o dimessi sono 63 mentre scendono a 13 i ricoverati in terapia intensiva (quattro in meno rispetto a ieri) e crescono di quattro unità i ricoverati non in terapia intensiva che arrivano a quota 148. Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, le province di Cremona, Pavia e Sondrio non fanno registrare alcun nuovo contagio. Nelle altre province si registrano 25 casi a Milano, di cui 12 a Milano città, 19 a Bergamo e 16 a Brescia. A Mantova 7 casi, mentre a Lodi, Como, Monza e Brianza 2. A Lecco e a Varese nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 casi. Nel Lazio invece ci sono 19 nuovi casi e un decesso, ma anche il caso di un uomo che di mestiere fa l’ambulante e che ha violato la quarantena per recarsi a vendere la sua merce in spiaggia a Sabaudia. Per quanto riguarda le altre regioni, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 2 nuovi casi di Covid-19 nelle Marche, entrambi in provincia di Pesaro-Urbino, su 1.023 tamponi processati, 504 nel percorso nuove diagnosi e 519 in quello dei guariti. Sono invece 31 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, per un totale di 19.790 contagi dall’inizio dell’epidemia. Il report segnala anche un decesso in più rispetto a ieri, per un dato complessivo di 2.064 vittime (tra ospedali e case di riposo). Quanto alla situazione clinica, i ricoverati con Covid sono 115 (-2), stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva, 7, di cui uno solo positivo. Una persona guarita e due casi positivi sospetti in attesa di conferma sono invece nell’aggiornamento del bollettino sanitario in Basilicata. La persona guarita è un lucano che era in isolamento domiciliare. I casi sospetti si riferiscono a uno straniero domiciliato in Basilicata, ora in isolamento, e ad uno dei 38 migranti risultati positivi: per entrambi si è in attesa di conferma. I dati del bollettino della task force regionale riguardano solo ed esclusivamente i lucani residenti con tampone positivo registrato in Basilicata: i casi Covid lucani sono diventati 2 (-1), in isolamento domiciliare, mentre le persone guarite sono 373 (+1) e quelle decedute 28. Scende poi leggermente oggi in Puglia il dato dei nuovi casi positivi al Coronavirus: sono otto rispetto ai tredici di ieri. Cala leggermente anche il numero di test: sono 1843 rispetto ai 1901 di ieri. Non sono stati registrati decessi (ieri uno). Ci sono un nuovo caso e nessun decesso in Calabria. In Sicilia sono invece 181 i positivi, 13 in più rispetto a ieri. Emerge dal report del ministero della Salute. Quindici sono ricoverati con sintomi, 2 in terapia intensiva e 164 in isolamento domiciliare. In totale i contagiati sono stati 3.179. Si registra, inoltre, un incremento di 2.208 tamponi effettuati. Sono 283 i deceduti.

È invece di due decessi e 16 contagi, di cui 11 asintomatici, il bilancio odierno dell’emergenza Coronavirus in Piemonte. Nel bollettino giornaliero si registrano anche 14 guariti e altri 670 in via di guarigione. Nessuna vittima, 4.125 dall’inizio della pandemia, era stata registrata negli ultimi tre giorni. I piemontesi contagiati dal Covid dallo scorso febbraio diventano così 31.594. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale della Sardegna si registrano tre nuovi contagi nel centro nord dell’isola: è il quarto giorno consecutivo che vengono trovati pazienti positivi. Resta, invece, invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 102.749 tamponi. Salgono poi a 29.461, complessivamente, casi di positività al Covid-19, in Emilia-Romagna: 49 in più rispetto a ieri, di cui 32 relativi a persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 124, 5 in più di ieri. Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 8 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Sono infine ventuno i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania, su 2.434 tamponi eseguiti. Anche nella regione non ci sono decessi.