Coronavirus oggi nel Lazio: i dati del 25 luglio e l’ambulante positivo a Sabaudia

Ci sono 19 casi e un decesso nel bollettino della Regione Lazio sul Coronavirus di oggi 25 luglio. E c’è anche il caso di un uomo che di mestiere fa l’ambulante e che ha violato la quarantena per recarsi a vendere la sua merce in spiaggia a Sabaudia.

Coronavirus oggi nel Lazio: i dati del 25 luglio e l’ambulante positivo in spiaggia a Sabaudia

Nella Asl Roma 1 dei due nuovi casi nelle ultime 24 ore uno riguarda una donna con link ad un cluster familiare già noto e isolato e il secondo caso riguarda una donna di nazionalità ucraina per la quale è stata avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 sono tre i nuovi casi e riguardano un uomo individuato al test sierologico, un caso di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione al Fatebenefratelli-Isola Tiberina ed un terzo caso di un uomo ora trasferito allo Spallanzani. Nella Asl Roma 3 dei tre nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda una donna con link ad un cluster familiare già noto e isolato, un uomo e una donna del World Food Programme di nazionalità Pakistana per i quali è stata avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 dei cinque nuovi casi due riguardano uomini segnalati dal medico di medicina generale e gli altri tre sono uomini individuati in fase di pre-ospedalizzazione uno all’Umberto I, uno a Bracciano e uno al San Pietro. Nella Asl Roma 5 un nuovo caso riguarda una donna in fase di pre-ospedalizzazione a Grottaferrata. Nella Asl Roma 6 dei tre nuovi casi nelle ultime 24h due sono uomini di nazionalità del Bangladesh testati al drive-in e un caso riguarda una donna in fase di pre-ospedalizzazione all’Istituto Tumori Regina Elena – IFO. Infine per quanto riguarda le province sono due i nuovi casi e riguardano la Asl di Latina e si tratta di una donna con link familiare al cluster di rientro dalla Lombardia a Formia e una donna di Fondi per la quale è stata avviata l’indagine epidemiologica.

La donna di Formia, come racconta Repubblica Roma, è la mamma di uno dei due contagiati arrivati dalla Lombardia ed è una dipendente comunale: il sindaco Paola Villa ha emesso un’ordinanza con cui vieta l’accesso a tutti gli uffici comunali oggi, domani, lunedì e il 1 agosto per consentire gli interventi di sanificazione di tutti i locali. I dipendenti comunali saranno inoltre sottoposti a test sierologico. L’ambulante, come racconta sempre il quotidiano, è stato bloccato in piazza Oberdan a Sabaudia mentre scendeva da un bus del Cotral e ora la Asl di Latina ha lanciato un appello a quanti hanno viaggiato su quel mezzo affinché si sottopongano al tampone.