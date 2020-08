Dopo i 945 contagi di ieri i dati per il 22 agosto della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus oggi in Italia: sono 1071 nuovi casi con tre morti. I ricoverati con sintomi sono 924 mentre in terapia intensiva ci sono 64 persone (cinque in meno di ieri)

Dopo i 945 contagi di ieri i dati per il 22 agosto della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus oggi in Italia: sono 1071 nuovi casi con tre morti. I ricoverati con sintomi sono 924 mentre in terapia intensiva ci sono 64 persone (cinque in meno di ieri). Solo la Valle d’Aosta è a zero casi. I guariti tra ieri e oggi sono 243. In isolamento domiciliare ci sono 16515 persone mentre il totale degli attualmente positivi ammonta a 17503. I tamponi effettuati oggi sono 77674.

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 22 agosto

Nel Lazio si sono registrati 215 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, con 131 casi solo a Roma, ecco come sono ripartiti i positivi in più da ieri nelle altre regioni: In Veneto sono 160 i casi rilevati nelle ultime 24 ore. Sono passati da 21.650 a 21.810. Nessun nuovo decesso. I casi attualmente positivi sono passati da 1.865 a 1.992. Vi sono 104 persone in più in isolamento domiciliare: il numero è infatti passato da 6.424 a 6.528. In Puglia sono 22 i nuovi casi registrati oggi, a fronte di 2579 test effettuati. I casi sono così ripartiti: 12 in provincia di Bari; 1 nella Bat; 7 in provincia di Foggia; 1 di Lecce, 2 in provincia di Taranto; 1 fuori regione. Non sono stati registrati decessi. L’Emilia Romagna oggi individuato 80 nuovi contagi. Di questi 46 sono asintomatici e 29 sono collegati a vacanze o rientri dall’estero. Non c’è stato nessun decesso e sono stati fatti 9.423 tamponi. In Umbria 18 nuovi positivi accertati nell’ultimo giorno. Invariato il numero dei guariti (1.393). Stabili a 80 i morti. Sono 1.428 le persone in isolamento. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.378 nuovi tamponi.

Nelle Marche sono stati registrati 10 i nuovi casi su 1.076 tamponi nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione. I casi comprendono rientri dall’estero, rientri da altre regioni e sintomatici. Non ci sono nuovi decessi. L’Abruzzo ha accertato 24 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. In particolare, 8 casi sono relativi alla provincia dell’Aquila, 5 Chieti, 7 Pescara, 3 Teramo, 1 fuori regione. Il numero dei pazienti deceduti è fermo a 472. In Alto Adige effettuati 1.840 tamponi e individuati 19 nuovi casi positivi. Nessun nuovo decesso. In Basilicata su 399 tamponi ci sono tre nuovi contagi. Sono casi di rientro. In Toscana 53 casi in più rispetto a ieri. L’età media dei 53 casi odierni è di 32 anni circa, il 42% è asintomatico. 6 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 2 per motivi di vacanza (1 Spagna, 1 Belgio) più 2 contatti di rientri dei giorni scorsi dalla Croazia. 5 casi sono ricollegabili a rientri dalla Sardegna. 4 casi sono riferibili a cittadini residenti fuori regione. In Piemonte i nuovi positivi sono 41, di cui 28 asintomatici e 23 “importati”. Oggi è stato comunicato un decesso avvenuto nei giorni scorsi e in seguito collegato a Covid-19. Per oggi non ci sono state segnalazioni. I casi di morte complessivi sono 4.143. In Campania i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 60: 4 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro. Non si registrano decessi. In Calabria i nuovi positivi sono 11: restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza. In Liguria i positivi individuati in più rispetto a ieri sono 34 i a fronte di 1.818 tamponi eseguiti. Nessun decesso viene segnalato.

