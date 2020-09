I dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi e il bollettino del ministero della Salute dopo i 1587 contagi e 15 decessi di ieri: 1350 casi e 17 decessi. Sono guarite 352 persone. Crescono di 10 i pazienti in terapia intensiva per un totale di 232. Salgono di 110 i ricoverati per un totale di 2475. Sono stati effettuati 55.862 tamponi

Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi con i dati della Protezione Civile per il 21 settembre

La distribuzione dei nuovi casi regione per regione: nel Lazio oggi 198 nuovi positivi e 5 decessi; in Lombardia 90 nuovi casi e un decesso; nelle Marche sono 17 i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Dei 17 nuovi casi sei sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno dove i contagi salgono a 496, tre a Fermo (563), tre a Macerata (1.275), due ad Ancona (2.039) e tre fuori regione. Contagi zero invece in provincia di Pesaro Urbino (3.085). I nuovi positivi comprendono cinque rientri dall’estero (Kosovo, Romania e Camerun), sei contatti in ambito domestico, tre soggetti sintomatici, un contatto stretto di caso positivo e due casi in fase di verifica. In Alto Adige resta alta la media giornaliera dei nuovi casi: 20 nuovi contagiati. A Bolzano nelle prime due settimane di scuola, gli studenti trovati positivi sono stati tre, l’ultimo ieri, una studentessa del liceo ‘Pascoli’. Oggi i compagni di classe della giovane positiva proseguono il corso di studi da casa. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 16 ai quali si aggiunge una terapia intensiva. Non ci sono nuovi decessi.

In Veneto si registrano 103 nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore, ma nessuna vittima. Peggiorano i numeri dei ricoveri ospedalieri, nuovamente in crescita: sono 19 i pazienti nelle terapie intensive (+2)), e 183 (+7) i ricoverati con Covid nei normali reparti. I soggetti attualmente positivi al virus sono 3.093. In Umbria 5 nuovi casi e un decesso. In Basilicata 7 nuovi casi positivi su un totale di 409 tamponi processati. I positivi lucani sono residenti a Ruoti, Potenza, Anzi, Matera, Bella, inoltre sono positive una persona residente in Puglia in isolamento a Lavello in provincia di Potenza e una persona straniera in isolamento a Matera. Inoltre una persona straniera, con tampone effettuato in Puglia, è in isolamento a Matera. In Puglia 81 i casi positivi registrati oggi, a fronte di 1.895 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus: 37 sono i casi in provincia di Bari, 14 nella BAT, 25 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. E’ stato registrato un decesso in provincia di Taranto. In Friuli 12 casi in più di ieri. Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 20 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi. In Toscana 84 positivi in più rispetto al giorno precedente quando erano stati +147. Oggi non si registrano nuovi decessi. Delle 84 positività odierne, tre casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui uno per motivi di vacanza (Croazia). tre casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. In Abruzzo rispetto a venerdì si registrano 72 nuovi casi. C’è anche un nuovo decesso. In Calabria 12 nuovi casi e nessun decesso. In Campania sono saliti a 243 i nuovi casi in 24 ore, e sono stati effettuati 3.405 tamponi. . Un altro decesso fa alzare a 457 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia