L’anziano positivo a Seui che muore mentre raggiunge a piedi l’ambulanza

La Procura della Repubblica di Lanusei (Nuoro) ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte, venerdì scorso, di un pensionato di Seui, centro del nuorese. L’uomo 67 anni, una vita trascorsa in Germania, era rientrato in Sardegna per le vacanze estive ed era risultato positivo al Coronavirus. Mentre si trovava in quarantena, nella sua casa di Seui, seguito dall’Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) della Assl di Nuoro, le sue condizioni sono peggiorate e i familiari hanno chiamato i soccorsi. L’ambulanza, però, sarebbe stata impossibilitata a raggiungere l’abitazione e all’uomo, con una grave insufficienza respiratoria, sarebbe stato chiesto di raggiungere a piedi il mezzo di soccorso, secondo quanto riferisce il legale della famiglia. Il pensionato è svenuto a pochi metri dall’ambulanza, dopo una salita rapidissima affrontata in gravi condizioni di salute. Inutili i soccorsi degli operatori.