Il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia con i dati aggiornati della regione per il 21 settembre dopo i 211 nuovi contagi e i 5 decessi di ieri: oggi 90 nuovi casi e un decesso. Sono stati effettuati 9.963 tamponi. Nelle ultime 24 ore sono guarite 20 persone. Salgono i ricoverati in ospedale: oggi sono 283, 19 in più di ieri. Calano invece i pazienti in terapia intensiva che si attestano a 36, in diminuzione di 2 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Lombardia: il bollettino della Regione per oggi 21 settembre

Tra i casi di oggi 12 sono debolmente positivi e 5 rintracciati dopo test sierologico. Per quanto riguarda la suddivisione dei contagi nelle province: Milano: 27, di cui 7 a Milano città; Bergamo: 8; Brescia: 10; Como: 5; Cremona: 0; Lecco: 0; Lodi: 2; Mantova: 2; Monza e Brianza: 20; Pavia: 3; Sondrio: 2; Varese: 11.

