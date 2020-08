Ci sono 320 contagi con 30666 tamponi effettuati (ieri erano 479 con 36807 tamponi). I morti sono quattro. Le regioni a casi zero sono Molise e Basilicata. I guariti sono 182 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 58 (due in più rispetto a ieri) e i ricoverati con sintomi sono 810 (ieri erano 787)

L’andamento dei contagi e dell’epidemia di coronavirus oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute e i dati forniti dalla Protezione Civile: ci sono 320 contagi con 30666 tamponi effettuati (ieri erano 479 con 36807 tamponi). I morti sono quattro. Le regioni a casi zero sono Molise e Basilicata. I guariti sono 182 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 58 (due in più rispetto a ieri) e i ricoverati con sintomi sono 810 (ieri erano 787). In isolamento domiciliare ci sono 13999 persone mentre gli attualmente positivi sono 14867.

Il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 17 agosto in Italia

I contagi e i dati delle ultime 24 ore ripartiti per Regioni: oggi in Lombardia 43 nuovi positivi e nessun decesso a fronte di un numero molto basso di tamponi, appena 4.174. In Veneto oggi sono 46 i nuovi positivi. Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 21.256. Non si registrano nuovi decessi due persone in più sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri per un totale di 119. Stabili i pazienti in terapia intensiva, con 5 ricoverati. I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 1.634. Nelle Marche oggi 8 nuovi casi: i positivi sono stati localizzati uno in provincia di Pesaro-Urbino, uno in provincia di Fermo e sei in provincia di Ascoli Piceno. Non ci sono nuove vittime.

Sono due i nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore in Alto Adige, su 566 tamponi effettuati. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e nelle cliniche private sono 7, uno è ricoverato terapia intensiva. Oggi in Toscana i nuovi positivi sono 21 in più per un totale di 10.854 dall’inizio dell’emergenza: si registra 1 nuovo decesso, un uomo di 77 anni. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. In Umbria un caso in più e nessun decesso. In Sardegna oggi 7 nuovi positivi: cinque nel nord Sardegna, uno nella Città Metropolitana di Cagliari e uno nella Provincia di Nuoro. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In Calabria 4 nuovi casi e nessun decesso.