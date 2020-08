La situazione dei nuovi contagi e dell’epidemia di coronavirus oggi in Lombardia secondo i dati del bollettino della Regione: oggi 43 nuovi positivi e nessun decesso.

17 agosto: il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia

Tra i nuovi casi la Regione specifica 6 sono ‘debolmente positivi’ e 1 è stato tracciato a seguito di test sierologico. Inoltre il bollettino precisa che tra i 10 casi registrati in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia. Anche oggi un numero molto basso di tamponi: appena 4.174 per un totale complessivo da inizio emergenza di 1.417.928. Continua il trend in aumento dei ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 14, uno in più rispetto a ieri. Non scendono più neanche i dati relativi agli ospedalizzati che rimangono stabili con 147 pazienti ricoverati. I guariti aumentano di 85 unità per un totale di 75.248.

Per quanto riguarda la ripartizione dei contagi per provincia: a Milano ci sono 10 nuovi positivi, di cui 3 a Milano città; anche a Como 10 casi, a Brescia 4. A Varese 6 nuovi positivi nelle ultime 24 ore così come a Bergamo. A Monza e Brianza sono 3. A Pavia, Mantova e Lodi un caso per provincia. Oggi Lecco, Cremona e Sondrio sono a zero nuovi positivi.