I dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute del 16 settembre con l’aggiornamento sui nuovi contagi di Coronavirus in Italia oggi dopo i 1229 casi e i 9 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

16 settembre: il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia con i dati della Protezione Civile

I nuovi casi ripartiti nelle regioni: in Veneto oggi si registrano 159 i nuovi casi di contagio per un dato complessivo dall’inizio dell’epidemia di 25.138 infetti. Sale anche il numero delle vittime, che ora ammontano a 2.151, 5 più di ieri. Aumentano i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 21, uno in più di ieri. Anche i ricoverati crescono di 3 per un totale di 154. In Basilicata 5 nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore su un totale di 533 tamponi eseguiti. I casi riguardano 3 pugliesi con tampone effettuato nella regione lucana ma residenti e in isolamento in Puglia (non verranno conteggiati nel bollettino della Basilicata), 1 residente a Pisticci, 1 persona straniera in isolamento a Potenza. Restano 7 le persone ricoverate in ospedale: tre nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza mentre all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera tre pazienti si trovano nel reparto di malattie infettive e un pugliese in quello di terapia intensiva. Nelle Marche sono 38 i casi positivi: 12 in provincia di Ascoli Piceno, 7 in provincia di Macerata, 7 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Fermo e 3 fuori regione. Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Ucraina e Usa), 8 contatti stretti di casi positivi, 6 soggetti sintomatici, 8 contatti domestici, 3 casi rilevati dallo screening svolto nel percorso sanitario, 2 contatti in ambito assistenziale/residenziale, 1 rientro dalla Sardegna e 8 casi in fase di verifica. In Toscana oggi si registrano 90 nuovi casi: non ci sono nuovi decessi. L’età media dei positivi è di 38 anni. I ricoverati sono 108 ricoverati, due in meno di ieri, tra questi 20 si trovano in terapia intensiva. Oggi in Umbria i nuovi contagi rispetto a ieri sono 17; crescono però i ricoverati che passano da 29 a 32, mentre scendono da 6 a 5 quelli in terapia intensiva. In Sardegna oggi con i 27 nuovi casi la regione sfiora i 3 mila positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono 2.991 per la precisione. I pazienti ricoverati in ospedale salgono a 88, 17 sono in terapia intensiva, uno in meno di ieri. Non si registrano nuovi decessi.In Abruzzo oggi si registrano 18 nuovi casi con un paziente in più in terapia intensiva; i ricoverati totali sono 5. In Alto Adige 15 nuovi casi. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono attualmente 15 e altri 2 necessitano delle cure della terapia intensiva. In Puglia oggi 103 nuovi positivi su 4.571 tamponi effettuati: 51 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi; 11 nella Bat, 22 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 2 fuori regione. C’è un decesso in provincia di Bari.