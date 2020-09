Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi: i dati della Regione per il 16 settembre

Il bollettino della Regione per il 16 settembre con i dati aggiornati sui nuovi casi di Coronavirus nel Lazio oggi dopo i 139 positivi e i due nuovi decessi di ieri

Oggi l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, all’aeroporto di Fiumicino in vista della partenza del volo sperimentale illustra l’iniziativa del volo “Covid free” che parte oggi alle 13.30 da Roma per Milano Linate, in cui a tutti i passeggeri viene effettuato il test antigenico: “è una sperimentazione importante, perché il senso è dare più sicurezza agli imbarchi. L’obiettivo è’ di aprire ai voli intercontinentali, soprattutto il volo Roma-New York, per cui ripartire in sicurezza è molto importante”. Tutti e 40 i passeggeri hanno prenotato la tratta accettando di sottoporsi al test, e dunque all’interno del velivolo sapranno che non c’è nessuno positivo. “Ad oggi dal 16 di agosto abbiamo già fatto 23mila test negli aeroporti per i voli da 4 Paesi a rischio (Grecia, Spagna, Malta e Croazia). Speriamo di trovare un consenso da parte dei viaggiatori”, ha concluso l’assessore. Per quanto riguarda invece il bollettino dell’istituto Spallanzani di Roma in questo momento sono ricoverati93 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Dieci pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 680.