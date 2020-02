Il MoVimento 5 Stelle annuncia una manifestazione contro i vitalizi per il 15 febbraio a Roma. E lo fa con un post firmato da Paola Taverna sul Blog delle Stelle subito sposato dall’ex capo politico Luigi Di Maio.

15 febbraio: il M5S chiama il popolo in piazza contro i vitalizi

La manifestazione prende le mosse da quanto sta succedendo in Senato sui vitalizi e dalla posizione della Commissione, che secondo alcuni spifferi sta per annullare i provvedimenti presi e restituire i vitalizi agli ex senatori. I grillini tornano a utilizzare una terminologia cara ad Alessandro Di Battista, quella dei cittadini con l’elmetto:

Serve un esercito di cittadini con l’elmetto che chiamiamo in piazza per fermare l’odioso privilegio dei vitalizi. Perché, va detto, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, ma non basta. Cercano di trovare appigli, non si arrendono, si vogliono tenere i vitalizi. Dobbiamo scendere in piazza, noi, cittadini con l’elmetto. Noi, un esercito gentile sì, ma pur sempre un esercito. Vi aspetto a Roma il 15 febbraio!

E Di Maio si aggrega: “C’è una sola risposta: il popolo italiano deve scendere pacificamente in piazza contro questo osceno atto di restaurazione che inizia con il riprendersi i vitalizi”, dice il ministro degli Esteri, in diretta facebook. Bisogna, prosegue Di Maio, “scendere in piazza il 15 febbraio a Roma. Io sarò con voi e non vi dovete chiedere se la manifestazione potrà servire a bloccare la reintroduzione dei vitalizi, vi dovete chiedere io dove voglio stare? In piazza con il popolo italiano o a casa?”. Per Di Maio non si tratta di “una questione economica, la battaglia sui vitalizi e’ una questione di giustizia sociale. Questo momento in piazza e’ un’occasione importante per far sentire la nostra voce come popolo. Chiedo a tutte le persone che credono nella giustizia sociale di scendere in piazza”.

Leggi anche: Ma i Benetton sono d’accordo con Oliviero Toscani che dice «Ma a chi interessa se casca un ponte»?