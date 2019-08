Zingaretti propone Fico premier

Nicola Zingaretti cerca di non avallare il Conte Bis proponendo Roberto Fico come presidente del Consiglio del governo giallorosso. La mossa è arrivata ieri pomeriggio, mentre il nome di Giuseppe Conte faceva ancora litigare Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle, e senza che sia arrivata una risposta dal M5S. Scrive oggi Goffredo De Marchis su Repubblica:

Zingaretti ha continuato a sentire Di Maio al telefono, almeno fino al pomeriggio. Ribadendo i suoi punti fermi. E facendo capire che la linea del Pd è questa: siamo pronti a concedere la premiership ai 5 stelle, come è giusto. Anche a una personalità espressione diretta del Movimento. Un politico, insomma, che ricopre pure un ruolo istituzionale: il presidente della Camera Roberto Fico. Nome che è stato pesato durante una riunione al Nazareno nel pomeriggio di ieri. C’erano Gentiloni, Orlando, Martella, De Micheli. Naturalmente il Partito democratico non vuole invadere il campo, piuttosto minato, del mondo grillino. Ma sta facendo capire al M5S che una soluzione ce l’hanno in casa, se vogliono.

Per Conte tra l’altro l’offerta alternativa è allettante: commissario europeo o ministro dell’Interno con la delega ai servizi. L’ex premier al posto del nemico Salvini: un bel contrappasso. L’obiettivo vero del Pd rimane però un premier “terzo”. Di garanzia per tutt’e due gli alleati. Indicato dai grillini, ovviamente, visto che sono il partito di maggioranza relativa. Ma la figura dovrebbe essere solo di area, non il dirigente di una parte in causa. I nomi sul tavolo sono sempre quelli: Enrico Giovannini (ex ministro di Letta ma gradito ai 5 stelle), il direttore della Treccani Massimo Bray (che ha un rapporto ottimo con la sindaca di Torino Chiara Appendino), l’ex capo dell’Anac Raffaele Cantone. Non è detto che vengano digeriti dal Movimento. Anzi, è probabile che siano rispediti al mittente.

