Zelensky ringrazia Franceschini per aver annunciato che l’Italia ricostruirà il teatro di Mariupol

L’Italia ricostruirà il Teatro di Mariupol, bombardato dai caccia russi nonostante all’esterno della struttura sia stata posta la scritta “bambini”, ben visibile dall’alto, essendo l’edificio diventato un rifugio per molte famiglie dal giorno dell’invasione, lo scorso 24 febbraio. “Approvata dal Consiglio dei ministri la mia proposta di offrire all’Ucraina mezzi e risorse per riedificarlo appena sarà possibile. I teatri di ogni paese appartengono a tutta l’umanità”, ha fatto sapere il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini.

Una notizia rilanciata anche dal giornale online The Kyiv Independent, che costantemente fornisce aggiornamenti su quanto accade nella capitale e in tutto il resto dell’Ucraina. E accolta con favore dal presidente Volodymyr Zelensky, che in risposta al Tweet del ministro ha scritto: “Grazie Dario Franceschini, ha dato un buon esempio da seguire. Insieme ricostruiremo il Paese fino all’ultimo mattone”.

Thanks @dariofrance. You set a good example to follow. Together we will rebuild the country to the last brick. https://t.co/ZPplHWVpAl

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2022