Yana Ehm: la foto alle Maldive della deputata M5S fa arrabbiare i grillini

La deputata del MoVimento 5 Stelle Yana Ehm ha postato su Facebook una sua foto in costume e in altalena dalle Maldive. E subito si sono scatenati gli attivisti grillini che le hanno ricordato di essere molto indietro con le restituzioni al Movimento.

I commenti si intrecciavano a quelli di chi la biasimava proprio per le vacanze alle Maldive, considerate uno schiaffo alla povertà.

E tra questi c’è anche chi si è sentito tradito e imbarazzato dal comportamento della deputata.

La parte interessante della vicenda è che la Ehm ha però risposto nei commenti a chi le segnalava la questione delle rendicontazioni ferme da febbraio. Pare infatti che per quanto riguarda la Ehm ci sia un problema tecnico dietro lo stop:

Dati i svariati commenti sulla rendicontazione, fornisco con piacere le necessarie delucidazioni: a causa di un problema tecnico non riesco a completare la rendicontazione del mese febbraio, dirimente per poter procedere a tutti i mesi successivi. Per spiegare ancora meglio, va “chiuso” il mese precedente per poter passare a quello successivo. Ho sollecitato ed interloquito più volte con il webmaster in merito, abbiamo tentato svariate soluzioni, ma ancora il problema persiste. Spero che possa essere sbloccato al più presto,ho già preso prossimo appuntamento. Per ogni altra delucidazione sono disponibile via messaggio o mail (alcuni hanno addirittura il mio numero di cellulare…😉). Un caro saluto a tutti, Yana