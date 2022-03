Alla fine Will Smith si è scusato con Chris Rock per lo schiaffo sul palco degli Oscar

Quasi 24 ore dopo il “fattaccio” Will Smith scrive un lungo post su Instagram per fare ammenda e chiedere scusa a Chris Rock per averlo schiaffeggiato

Chissà perchè non lo ha fatto subito e quanto ha pesato il crescente clima critico nei confronti del suo gesto, il dato di fatto rimane che comunque Will Smith si è scusato con Chris Rock per averlo schiaffeggiato sul palcoscenico degli Oscar con un post su Instagram.

“Scherzi a mie spese sono parte del lavoro, ma lo scherzo su un problema medico di Jada è stato troppo da sopportare e ho reagito emotivamente”, ha detto il neo-premio Oscar per “King Richard”, definendo “inaccettabile e senza scuse” il suo comportamento. “Voglio farti le mie pubbliche scuse Chris. Ho sbagliato e mi sento imbarazzato. Le mie azioni non sono indicative dell’uomo che vorrei essere”, ha aggiunto l’attore.

“La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva”, scrive Will Smith in un lungo post su Instagram. “Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute su di me fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni di salute di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente”, spiega l’attore che ha vinto l’Oscar come migliore attore protagonista scusandosi con Chris Rock per averlo aggredito dopo la battuta di cattivo gusto sull’alopecia della moglie di Smith. “Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori, tutti i partecipanti e tutti gli spettatori in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia del film ‘King Richard’. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio meraviglioso per tutti noi”, ha concluso l’attore definendo se stesso un “work in progress”. La reazione negativa dell’Academy e le voci sul fatto che l’attore rischiasse di perdere l’Oscar appena vinto hanno avuto un peso nelle scuse? Speriamo di no.