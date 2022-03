Perché Will Smith ha dato uno pugno a Chris Rock sul palco degli Oscar | VIDEO

Un colpo di scena nel bel mezzo delle fasi iniziali della serata degli Oscar 2022. Protagonista l’attore statunitense Will Smith – che poi ha vinto il premio come miglior attore protagonista per la sua interpretazione nel film “King Richard – Una famiglia vincente” sulla famiglia delle tenniste Serena e Venus Williams – che è salito sul palco (durante una diretta) e ha colpito con un pugno il comico Chris Rock.

The full uncensored moment from Japanese TV. WILL SMITH hits Chris Rock on the Oscars stage for making a joke about his wife, minutes before winning Best Actor. #Oscars pic.twitter.com/KonRha0fc9

— All The Right Movies (@ATRightMovies) March 28, 2022