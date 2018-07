Wikipedia si oscura per la direttiva UE sul copyright

Wikipedia ha deciso di auto-oscurarsi per protestare contro la direttiva dell’Unione Europea sul copyright e sul diritto d’autore. L’enciclopedia della rete scritta dagli utenti ha pubblicato un lungo comunicato in cui spiega le ragioni del suo dissenso nei confronti delle nuove barriere, dei filtri e delle restrizioni imposte dalle nuove norme, in virtù delle quali rischia di chiudere. E il comunicato finisce su tutte le pagine dell’enciclopedia libera al posto delle voci, che oggi sono quindi in “sciopero” virtuale:

La direttiva europea sul copyright è considerata una minaccia alla libertà d’espressione:

Identificare in Google il responsabile globale della memoria collettiva con la famosa Sentenza sul cosiddetto diritto all’oblio non ha rappresentato una vittoria dell’Europa su Google ma del secondo sulla prima: il risultato, infatti, è che a decidere cosa gli uomini di domani sapranno degli uomini di ieri dipenderà in larga misura proprio da Google, dai contenuti che deciderà di rimuovere in ossequio al ccosiddetto diritto all’oblio e da quelli che deciderà di continuare a indicizzare.

E, allo stesso modo, spingere in maniera crescente Facebook a fare di più contro le fakenews, minacciando – talvolta, come accaduto in Germania – persino per legge conseguenze e sanzioni milionarie non contribuisce a ripulire il web ma solo a consentire a Facebook & soci di dettare la “linea editoriale” dell’informazione globale.