Il “pizzino” per barare al voto per lo Statuto di Potere al Popolo

Potere al Popolo ha aperto le votazioni tra gli iscritti per scegliere il proprio Statuto il 7 settembre scorso. Dopo la lista elettorale che gli ha permesso di partecipare alle elezioni del 4 marzo, dove non ha superato la soglia di sbarramento, PaP ha avviato un percorso di trasformazione in movimento politico che dovrà armonizzare le organizzazioni politiche laiche, socialiste, comuniste – di cui la più grande è Rifondazione Comunista – e i movimenti sociali, sindacali, ambientalisti, pacifisti che hanno contribuito alla sua formazione.

Ieri però Salvatore Prinzi, militante che proviene dall’ex OPG occupato “Je So’ Pazzo” ha pubblicato su Facebook un lungo status in cui segnala che tra gli iscritti e i militanti sta girando questo messaggio che chiede di iscriversi a PAP online per votare lo Statuto e di scegliere quello proposto da Rifondazione Comunista. Nel messaggio tra l’altro si scrive: “Se vinciamo (e tieni conto che Rifondazione ha 13mila iscritti di cui almeno 3800/4000 hanno garantito il voto allora la direzione e il comando di PAP passa a chi vince e, interpellato Luigi De Magistris, anche lui spera così in modo da non avere a che fare con gli altri, bravi ragazzi ma settari e meno democratici, e costruire un vero Quarto Polo”.

Perché il voto è così importante? I due statuti (quello proposto da “Je’ So’ Pazzo” e quello di RC) si differenziano in particolare su un punto: nel primo è previsto che le decisioni si prendano con la maggioranza semplice dei votanti (il 50% + 1), mentre quello di Rifondazione prevede che “Le decisioni più rilevanti sul piano politico (relative alla linea politica generale e alle scelte elettorali), vengano prese con il principio del consenso con una maggioranza di 2/3 dei votanti”.

Lo statuto di Potere al Popolo e il voto

«Purtroppo abbiamo dovuto constatare che alcuni piccoli partiti ci hanno usato per la fase elettorale e dopo il 4 marzo hanno provato a fermare tutto. Nella sua schiettezza, il messaggio qui sotto dice questo: ‘deve vincere lo statuto 2 perché così comandiamo, facciamo fuori l’Ex OPG, e possiamo fare il quarto polo, ovvero alle prossime elezioni presentarci con un nuovo cartello elettorale insieme a Leu’. Addirittura avrebbero chiesto a De Magistris (cioè a un soggetto esterno) che ne pensa. Cosa gravissima, che dimostra che si inficia il dibattito della base accordandosi con esterni per determinare la linea politica. E addirittura dicono che hanno già 4000 tessere in mano (come fanno a saperlo? 4000 mica li raggiungi con una chiamata… Cosa stanno preparando?). Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere», scrive Prinzi su Facebook in un post molto commentato in cui qualcuno comunque critica la scelta di aver pubblicato il messaggio senza autore e adombra la possibilità di un complotto.

Dall’altra parte però a Prinzi ha risposto l’ex segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero con un altro messaggio pubblicato su Facebook in cui usa la classica metafora della merda nel ventilatore per replicare alle accuse: «La nostra proposta è che chiunque abbia un voto più di un altro non possa comandare ma sia obbligato a costruire una decisione condivisa: perchè Pap deve funzionare per consenso, non per esclusione e per battaglie di potere. Non basta dire che si vuole rompere con le pratiche dalla sinistra se poi si prendono delle decisioni che riproducono il peggio di quella storia. Lo schifo che denuncia Salvatore è il frutto della scelta di arrivare ad una contrapposizione e ad una conta: è il frutto delle scelte che Salvatore ha voluto in Coordinamento nazionale. Se passasse lo statuto n. 1 questa logica della conta interna per avere un voto in più proseguirebbe ad ogni decisione. Invece di continuare su questa strada io credo sarebbe meglio ripensarci. Evitando conte distruttive e la creazione di un clima di scontro che non serve a nessuno. Il ventilatore si può spegnere, lo si faccia!».

Le truppe cammellate di PaP

Nei commenti allo status c’è anche chi racconta di comitati politici convocati improvvisamente per vincere la battaglia sullo Statuto mentre Prinzi precisa che l’autore del messaggio non è di Rifondazione ma del Partito del Sud e che è stato avvertito il suo segretario regionale, altri invece sostengono che sia tutto opera di un troll con doppi fini non precisati e c’è chi grida al “massacro” e alla macchina del fango contro Rifondazione Comunista.

E c’è anche chi difende l’autore del pizzino: «Prima fate la forzatura organizzativa senza mediare niente con nessuno perché volete prendervi tutto, poi, se qualcun altro si organizza come voi per vincere la guerra che avete iniziato, fate le anime belle e gridate al complotto. Non ho capito che problema c’è se più gente si iscrive: volete restare per sempre pochi per decidere tutto tra di voi?». Vero o falso che sia, il pizzino sullo Statuto dice molto di più sulle strategie politiche future rispetto alla questione delle regole: c’è un progetto per raccogliere tutto quello che è a sinistra del PD (compresi i “vecchi” LeU e De Magistris) e fare di PaP un contenitore o una delle anime di un’alleanza “larga”, e c’è un progetto alternativo che invece prova ad arrivare all’egemonia rispetto alle varie anime della sinistra. La battaglia che si combatte non è di statuto, ma politica. Per questo sarà interessante sapere come andrà a finire.