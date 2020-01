Vito Crimi non ricorda il significato delle 5 stelle del M5S

Ieri durante la conferenza stampa d’esordio di Vito Crimi come Capo Politico Provvisorio del MoVimento 5 Stelle e mentre regalava il primo commento sulle elezioni in Calabria ed Emilia-Romagna, è arrivato l’ennesimo capolavoro: il CPP non ricordava il significato di una delle 5 stelle che formano il simbolo del M5S. “I 5 Stelle non erano sinistra-destra, sopra-sotto: i 5 Stelle erano Acqua Pubblica, Ambiente, Connettività, Trasporti, …la quinta stella? Innovazione!”. In realtà la quinta stella significa “Sviluppo” e non Innovazione.

Vito #Crimi, oggi, non riusciva a ricordare il significato di una delle #5stelle. Un esordio col botto! pic.twitter.com/ehlPaKeEe9 — Pietro Raffa (@pietroraffa) January 27, 2020

Crimi ha ammesso che le elezioni non sono andate bene: “Le regionali non sono andate bene, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, è un risultato che ci aspettavamo”. Ma è pronto a ripartire: “Da questo momento in poi il compito nostro è quello di rilanciare ancora, non fermarsi. Sento parlare di errori, momento di verifica… Noi come M5S ci rialziamo e rilanciamo, dobbiamo andare ancora più avanti”. Per il successore di Luigi Di Maio “il salario minimo è un tema da portare avanti”. Secondo Crimi bisogna anche “proseguire la riduzione delle tasse”. Magari ricordando anche perché si è lì.

