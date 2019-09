Virginia Saba e Di Maio che ha studiato l’inglese

Per il ministero degli Esteri possiamo stare tranquilli: Virginia Saba, la fidanzata di Luigi Di Maio, fa sapere che il Capo Politico del MoVimento 5 Stelle ha studiato inglese. La rivelazione è contenuta in un articolo di Repubblica a lei dedicato e firmato da Tommaso Ciriaco:

L’altro giorno ha postato sul suo profilo blindato di Instagram un ragionamento di Boezio. Dice di essere appassionata di filosofia. «Io sto studiando teologia, sono al terzo anno. Mi trasferirò presto all’università Gregoriana, mi piace da morire». Il suo profilo da first lady del grillismo non è low, o meglio: non è invisibile. Compare spesso in pubblico, esposta come Di Maio. Ma non si può dire che sia presenzialista. E in effetti non si ricordano sua uscite scomposte sui social o in tv, anzi. «I politici di una volta avevano più equilibrio, non c’era questa attenzione alla loro vita privata. Mi rendo conto che sono cambiati i tempi, questo è ovvio. Ma sarebbe bello poter recuperare questa cosa».