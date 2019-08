Dopo l’avventato annuncio dell’imminente arrivo di 600 bus, la figuraccia dei 70 bus israeliani presi a noleggio (restituiti perché non immatricolabili nell’UE – troppo inquinanti), iniziano finalmente ad arrivare a scaglioni i primi nuovi bus dalla Turchia, che saranno in tutto 227. Dopo 3 anni di annunci e propaganda, l’evento è talmente eccezionale che la Sindaca Virginia Raggi in persona parte per un impegnatissimo tour tra i popolosi quartieri periferici di Roma, troppo spesso dimenticati. Le prime tappe del tour a sorpresa sono:

– 1 AGO a Tor Bella Monaca

– 6 AGO Corviale

– 8 AGO Casal Bruciato

– 9 AGO Acilia

– (to be continued..)

L’estate littoria di Virginia Raggi e la moltiplicazione degli autobus nuovi

Bagni di folla (si fa per dire), decine di bus schierati (sul serio), collegamenti in diretta, volti sorridenti, immagini di trionfo… Tutto bello bellissimo, ma ad uno sguardo più attento, negli stessi video postati sul suo profilo Facebook dalla Sindaca Raggi, emerge un particolare molto curioso, imbarazzante, esilarante, ed irritante al tempo stesso. Nei vari video, nelle diverse date, appaiono dei bus che sono SEMPRE GLI STESSI. Possiamo così vedere l’autobus con il numero di matricola 1302 che appare sia nel video dell’inaugurazione a Tor Bella Monaca che nel video dell’inaugurazione a Corviale.

Stesso copione per gli autobus matricola 1304 e 2224, sempre nei due video pubblicati dalla Sindaca Raggi

Altro giro, altra cerimonia. Nel video dell’8 Agosto a Casal Bruciato (un nome evocativo..), possiamo osservare l’autobus matricola 2312 che appare anche nel video di Tor Bella Monaca

Ma c’è di più, questi autobus erano in circolazione per Roma già dal 1° Agosto. Vediamo infatti un altro autobus, matricola 2313 comparire a Casal Bruciato, Tor Bella Monaca, e in una foto di un utente scattata il 4 Agosto mentre il bus era in servizio sulla linea-navetta MA3.

Mentre andavano in onda queste festose carnevalate, decine di cittadini sotto al sole attendevano stremati l’arrivo di un autobus. Anzi, non di un autobus qualsiasi, ma di uno di QUESTI autobus, sottratti al normale servizio insieme agli autisti, per una incomprensibile mania di propaganda.

Quante altre inaugurazioni dovremo ancora sorbirci dalla Sindaca a spasso per Roma? Perché la maldestra propaganda grillina non impiega UN solo unico autobus per questi teatrini? Lo spot “+ bus x Roma” ha un senso o è solo una beffa..?

Leggi sull’argomento: Flat Tax, Iva, Accise: tutte le promesse che Salvini non deve più mantenere se si va al voto