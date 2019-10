La bugia di Virginia Raggi sulla raccolta differenziata

Ieri alle Iene è andata in scena l’ennesima puntata della truffa della raccolta differenziata a Roma. Filippo Roma ha raccontato la storia della commissione di controllo che avrebbe dovuto vigilare su errori e falle dell’AMA: non è stata mai istituita fino a ieri. Virginia Raggi, interrogata da Roma sulla vicenda, ha parlato di “insinuazioni” a proposito della questione di AVR, ovvero di un’altra ditta che non fa il suo lavoro nella raccolta. Poi nel servizio si è passati a parlare della questione della commissione di controllo, prevista dal contratto di servizio tra AMA e Comune. La Raggi dice: “Credo che sia stata istituita e sta lavorando perché è prevista dalla convenzione”. Ma non è così, come racconta Il Messaggero:

Nel frattempo la sindaca Virginia Raggi non è sembrata nemmeno consapevole del problema. Intervistata pochi giorni fa dalla trasmissione Le Iene, nel servizio di Marco Occhipinti e Filippo Roma, si è detta convinta dell’esistenza della Commissione di controllo. «La commissione è stata istituita?», ha chiesto l’inviato di Italia 1.

Risposta di Raggi: «Credo di sì, perché è una commissione che devono istituire gli uffici e Ama, quindi immagino che sia stata istituita e stia lavorando, grazie..». Contro-replica delle Iene: «A noi ci risulta che non è stata istituita, sindaco…». Raggi ha quindi deciso di tagliare corto: «Verifico, grazie». Invece l’organismo è stato designato solo ieri pomeriggio, dopo le domande davanti alle telecamere.

Leggi anche: Cristiana Paciocco e Filippo Roma “cugino di Pelonzi”