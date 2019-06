C’è un video decisivo nella soluzione del giallo di Torvaianica, ovvero nella morte di Domenico Raco e Maria Corazza, ritrovati carbonizzati nell’auto della madre di lei. Un video che esclude la presenza di una terza persona nella Ford Fiesta che ha preso la stradina sterrata che costeggia la via del Mare.

Il video del giallo di Torvaianica

Spiega oggi il Messaggero che dalle immagini non emerge nessuna terza persona in auto né qualcuno che li ha seguiti: questo porta le indagini sul caso a escludere le altre piste per concentrarsi sull’ipotesi di omicidio-suicidio. Si dovrà comunque attendere il risultato dell’autopsia, ma ora i sospetti degli inquirenti puntano sul gesto violento di Raco, il 39enne di Molochio nel cuore dell’Aspromonte.

Tra le analisi da compiere sul corpo della donna, ci saranno quelle volte ad accertare se fosse incinta per cercare di capire se questo possa aver indotto l’uomo che era con lei ad ucciderla prima e poi a bruciarla. Se gli esami dovessero confermare lo stato interessante non riconducibile a Raco, si aprirebbe almeno un’altra ipotesi per il movente: la donna si stava riconciliando con il compagno e con una gravidanza in atto avrebbe voluto troncare con il “calabrese” ogni rapporto e lui avrebbe perso la testa. Dopo lo choc iniziale, che ha piegato la vita dei familiari delle vittime, emergono dettagli che vanno sostanzialmente ad accertare una relazione tra Maria e Domenico. Da quanto tempo durava? Difficile stabilirlo.

Domenico Raco venerdì mattina era uscito di casa intorno alle 5 per accompagnare a lavoro un amico, che gli aveva chiesto di portare poi la sua auto dal meccanico per una riparazione. Prima di farsi passare aprendere da Maria – è questa la tesi investigativa– l’uomo, che avrebbe confidato almeno a un amico istinti suicidi, si sarebbe fermato a un distributore di benzina, riempiendo una tanica.

