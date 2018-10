Il video dello sci nautico tra le strade a Roma Eur è una bufala (purtroppo)

È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo: il video del tipo che fa sci nautico tra le strade a Roma Eur è un falso, anche se sarebbe stato bellissimo se fosse stato vero. Negli ultimi cinque giorni, da quando a Roma fa brutto tempo, è stato caricato e ricaricato su Facebook in più occasioni, con decine di migliaia di condivisioni.

Il video del tipo che fa sci nautico tra le strade a Roma Eur è una bufala (purtroppo)

Ma non è la prima volta che accade, anzi. Anche il giornale cinese Guangming Daily lo ha pubblicato qualche tempo fa (ovvero nel 2017), e questo basta per bollare quello che è stata aggregato in questi giorni come una bufala.

Il più vecchio risultato che si trova per il video però risale all’agosto 2016 ed è su Youtube: quel giorno, scrive Russia Today, ci sono state diciotto ore consecutive di pioggia a Mosca e il livello della pioggia ha battuto un record che resisteva da 130 anni. Tanto che l’ondata è arrivata fino a Roma!