Alberi caduti a Roma, ferme la Metro B e la Roma-Lido

Alberi e rami caduti in strada in diverse zone di Roma a causa del maltempo. Al momento è stata chiusa al traffico una corsia di via di Porta Maggiore come anche via Milano, nel centro storico, per la caduta di Alberi e rami sulla carreggiata. In via della Tecnica all’Eur un albero è caduto su un’auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti. Rami e alberi in strada anche a via Pannoia a San Giovanni e su via di Brava.

Tutti gli alberi caduti a Roma

Gli episodi più gravi dovuti alla caduta di alberi di medie e grandi dimensioni si sono registrati sulla via del Mare al km 25 e in via Voghera. Sul posto presente anche la Polizia Locale. Altri alberi sono caduti in via Ruzzante, nel quartiere Ostiense, e in via Gabriello Chiabrera. Diversi rami, anche molto ingombranti, sono precipitati invece in diverse zone della città ingombrando le carreggiate e creando problemi al transito.

Secondo quanto riporta Luce Verde al momento è stata chiusa viale delle Milizie all’altezza di via Barletta mentre a Valle Giulia è limitato il servizio tram della linea 19. Condizioni di guida difficoltose si registrano poi in via della Valle dei Fontanili all’altezza del Quartaccio e in via Boccea dove all’altezza di via Boccioleto c’è un senso unico alternato.

Problemi anche in via Frugoni e in via Vilfredo Pareto, dove è stato istituito un senso unico alternato. E ancora disagi nella mattinata per rami caduti si sono registrati in via dell’Arco di Travertino, in via Brenta, viale dei Primati Sportivi e in via Monte del Finocchio.

La metro B ferma per gli alberi caduti

È stata sospesa la circolazione nella tratta Piramide-Laurentina della metro B di Roma, a causa della presenza di rami d’albero, caduti per il forte vento che sta colpendo la Capitale, lungo la linea all’altezza della stazione Marconi. Il Comune di Roma intanto ha pubblicato ieri una guida per sapere come comportarsi in caso di tromba d’aria:

Un grande platano è caduto stamani a causa del maltempo in Viale degli Ammiragli, non lontano dalla stazione Cipro della Metro A. L’albero ha distrutto una Smart parcheggiata e ostruisce il transito delle autovetture nel passaggio che permette l’inversione di marcia. Anche la linea 8 del tram è sospesa tra Casaletto e Trastevere, il 19 è sospeso tra Valle Giulia e piazza Risorgimento.

C’è anche lo stop della tratta Porta San Paolo-Acilia della ferrovia locale Roma-Lido a causa della caduta di rami sulla rete elettrica a Tor di Valle. L’Atac fa sapere di aver predisposto il servizio di bus sostitutivi. Nella tratta Acilia-Colombo il servizio ferroviario è attivo.

Il picco del maltempo, secondo la Protezione Civile, è atteso comunque nel pomeriggio con venti da burrasca a tempesta su tutto il centro-Sud, dove imperverseranno anche le piogge. Temporali consistenti anche in tutto il Nord. La A22, rimasta chiusa per alcune ore tra Vipiteno e Brennero, è stata riaperta. Sull’A1 Milano-Bologna i mezzi sono scortati a causa di un allagamento. Ad Alghero il sindaco ha chiesto lo stato di calamità a causa di una violenta grandinata.

EDIT ore 13: ATAC comunica che la linea Roma-Lido è stata riattivata, anche la metro B è in via di normalizzazione

In copertina: albero spezzato in via Pascarella, Roma