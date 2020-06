La lunga attesa del piccolo tifoso del Liverpool ricompensata dopo 30 anni

Il Liverpool che vince la Premier League per la prima volta dopo 30 anni: la sfida di Stamford Bridge, tra Chelsea e Manchester City finita 2-1 per i Blues laurea i Reds di Jurgen Klopp campioni d’Inghilterra con 7 giornate di anticipo. E il Liverpool festeggia con un video con un cartone animato molto poetico.

Un bambino 30 anni fa con il papà tifa la sua squadra del cuore con fedeltà: è il 1990, l’ultima volta che il Liverpool ha vinto la Premier League. Il tifo continua nonostante la vittoria sembri non arrivare più. Gli anni passano, il papà non c’è più. Il bambino è diventato un uomo ma non ha perso l’amore per il Liverpool che ha trasmesso a sua figlia. E dopo tanto tempo, finalmente la sua gioia di bambino rivive in lei, che alza con orgoglio la sciarpa di fronte alla coppa della vittoria.

