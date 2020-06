Fabio Tonacci su Repubblica oggi spiega perché Alex Zanardi è stato operato di nuovo al cervello ieri e perché questa, in un certo senso, può essere considerata una buona notizia:

«Era uno step ipotizzato dalla nostra equipe», ha spiegato sinteticamente il direttore sanitario Roberto Gusinu. Dal bollettino diramato dal Policlinico si capisce che la decisione è stata presa dopo una Tac di controllo e che non si è trattato di un intervento urgente. A quanto apprende Repubblica, lo scopo era ridurre la pressione intracranica e in sala operatoria non ci sono state complicazioni. «L’esame diagnostico — si legge nel bollettino — ha evidenziato un’evoluzione dello stato del paziente che ha reso necessario il ricorso a un secondo intervento. Resta intubato e sedato: le condizioni rimangono stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico».

Come va presa, quindi, la seconda operazione di ieri? Lo abbiamo chiesto al professor Iaccarino, responsabilie della Sezione traumatologia cranica della Società italiana di neurochirurgica. «In questo momento non posso permettermi di essere ottimista, bisogna essere realisti. Il trauma cranico è un evento dinamico: dopo il primo impatto si possono verificare degli eventi successivi, prevedibili e non, sia positivi sia negativi. È come quando uno cade dalle scale: sa che la mattina dopo avrà un livido ma non sa quanto grande e non sa se dovrà chiamare l’ortopedico.

Il bollettino di Zanardi dice che il corpo sta reggendo, ma le condizioni del cervello rimangono gravi. Ciò che non deve accadere per continuare a sperare, è che il cervello reagisca in maniera maligna. Se l’edema non si riassorbe, ci saranno altre battaglie impegnative da combattere»