L’incidente tra Vettel e Leclerc nel Gp di Stiria di Formula 1

In queste immagini tratte da Twitter è possibile vedere il momento dell’incidente tra Vettel e Leclerc durante il Gran Premio di Stiria di Formula 1. Il pilota monegasco ha provato ad attaccare, all’interno di una curva, il rivale senza riuscire a sorpassarlo e provocando il contatto che ha danneggiato entrambe le monoposto. Le vetture dei due piloti si toccano ed entrambe subiscono danni, auto subito ai box e bandiera gialla. Vettel è costretto al ritiro subito, poi tocca anche a Leclerc. “Io ero in lotta con altre due macchine, ero in curva 3. Charles ha preso l’interno, non mi aspettavo provasse lì il sorpasso, non credo ci fosse spazio. Peccato sia successo qualcosa che avremmo dovuto evitare. Io non avrei potuto fare nulla, cercavo di guidare nel modo più tranquillo possibile, poi mi son ritrovato un danno alla macchina e mi sono ritirato”, ha detto Sebastian Vettel dopo l’incidente al primo giro. “Non abbiamo potuto provare il passo gara, la macchina dava buone sensazioni al venerdì ma ieri abbiamo preso la strada sbagliata. Con gli aggiornamenti mi sarebbe piaciuto fare la gara…”, ha concluso Vettel.

Leclerc si è scusato con il compagno di scuderia: “Ho chiesto scusa a Vettel. Sono deluso di me, oggi non sono stato assolutamente bravo, devo essere onesto, ha detto ai microfoni di Skysport. Oggi c’era opportunità per fare bene. E’ tutta colpa mia, mi prendo la responsabilità, mi spiace tantissimo per il team che ha lavorato tanto per portarci avanti. Avevo tanta voglia di far bene, forse troppa voglia di far bene. Avrei dovuto pensare di più al momento del sorpasso, era Seb il mio compagno di quadra. Oggi è tutta colpa mia”. Intanto dopo 36 dei 71 giri previsti il pilota della Mercedes Lewis Hamilton è al comando del Gp di Stiria, seconda prova del mondiale 2020 di F1. L’inglese precede di quasi 5″ la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e di oltre 13″ il compagno di squadra il finlandese Valtteri Bottas. Quarto posto per il messicano della Racing Point Sergio Perez davanti agli inglesi Lando Norris con la McLaren e Alexander Albon con la Red Bull.