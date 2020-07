Il video di Gasperini che litiga con il tifoso del Napoli e dell’insulto “Terrone”

Un video che circola sui social network mostra l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini che litiga con un tifoso del Napoli: il tifoso, mentre riprende con il telefonino, gli urla “Forza Napoli” e lui risponde “Pedala, coglione” mentre si sente la voce di un altro accompagnatore della squadra bergamasca che prima dice “Testa di cazzo” e poi “Terrone del cazzo”. Il problema del video è che è frutto di un montaggio malizioso non per quanto riguarda l’insulto razzista del dirigente, ma perché la reazione di Gasperini non è dovuta al “Forza Napoli” pronunciato un istante prima dal tifoso ma a quello che lui ha detto all’allenatore dell’Atalanta. Nel video completo, che potete vedere qui sotto, il tifoso si avvicina a Gasperini, che sta per preparare la partita con la Juventus, e lo apostrofa così: “Mister… mister” dopo dieci anni ve la giocate la partita o gliela regalate come al solito?”, intendendo fare riferimento maliziosamente a presunti “scansamenti” dei bergamaschi contro i bianconeri.

