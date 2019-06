Il video del terremoto a Roma registrato dalle telecamere dell’autostrada

In questo video pubblicato su Twitter dall’Autostrada dei Parchi si può vedere il momento in cui c’è stato il terremoto a Roma ripreso dalle telecamere dell’autostrada dell’A24 in prossimità della barriera Roma EST e del GRA alle 22,43 del 23 giugno 2019.

La scossa delle 22.43 non ha provocato danni a persone. Il Campidoglio, dopo la scossa sismica di ieri sera in provincia di Roma, ha convocato il Centro operativo comunale per coordinare le attività di monitoraggio e di verifica nel territorio di Roma degli edifici scolastici, in particolare asili nido, scuole dell’infanzia e primarie. Il Coc si riunirà questa mattina alle ore 11 nella sede della Protezione Civile di Roma Capitale per fare il punto sulle attività già condotte a partire dall’alba di oggi dalla Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile capitolina.

Intanto i tecnici del Mibac sono al lavoro per un monitoraggio continuo sul patrimonio dell’area investita dal terremoto di magnitudo Mw 3.6, avvenuto a 3 km a Nord est di Colonna in provincia di Roma. Sui beni di proprietà del ministero, fino ad ora, non sono stati segnalati danni. Secondo l’Adnkronos, ci sarebbero invece due segnalazioni su due beni non di proprietà del Mibac ma sui quali il ministero esercita la tutela e sono: la chiesa di Santa Maria Assunta di Montecompatri, dove una lesione preesistente sulla cupola dell’abside si è leggermente allargata; la parrocchia di San Nicola nel comune di Colonna, il luogo più vicino all’epicentro del sisma, dove ci sono lesioni minime ma le architravi sono segnate e gli archi presentano lesioni pronunciate.

