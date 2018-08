Il falso video del crollo del Ponte Morandi

Su Facebook e su Twitter sta girando molto un video che dovrebbe mostrare il crollo del Ponte Morandi, ma in realtà è una simulazione della tv russa Channel One Russia mandata in onda, secondo quanto scrive il Secolo XIX, durante un telegiornale. Nel filmato d’altro canto la luce è troppa – quel giorno a Genova pioveva – e non si vedono i mezzi sul ponte, nemmeno il famoso camion del supermercato Basko il cui autista si è salvato per un soffio.

Ciò nonostate, il video è stato pubblicato con tanto di corredo di storia misteriosa intorno, come è d’abitudine in situazioni come queste in cui un utente di Facebook trova un segreto che subito scompare “come sempre!” e alla fine si rivela tutto in una tavanata galattica il cui creatore non riesce a gestire.

Nei giorni scorsi il procuratore di Genova Francesco Cozzi al microfono del Gr1 Rai ha spiegato che per i video del crollo del Ponte Morandi ci sono molti problemi: “Ci sono stati dei problemi nelle videoregistrazioni della società Autostrade. Non posso dire che ci siano materiali di grande rilevanza o utilità. Il maltempo incideva sulla cattiva qualità delle immagini. La mancanza delle immagini vera e propria o l’interruzione delle immagini è dovuta, a quanto è dato di capire, a sconnessioni sulla rete dovuta al fenomeno sismico, al crollo insomma. In poche parole, un black out”

Leggi sull’argomento: La mancanza delle immagini sul crollo del Ponte Morandi