Venerdì 25 ottobre: lo sciopero di oggi a Roma

Oggi, 25 ottobre, allo sciopero generale indetto da alcune sigle sindacali in tutta Italia, nella Capitale si somma anche quello proclamato dalle organizzazioni confederali nelle aziende partecipate del Campidoglio. Un combinato disposto che rischia di mandare in tilt la Città eterna per l’intera giornata in tanti settori: dalla raccolta rifiuti ai trasporti pubblici, dalle scuole ai musei civici.

Il trasporto pubblico romano, in particolare, è a rischio per ben due scioperi: uno di quattro ore, dalle 20 a fine servizio, l’altro di 24. L’agitazione di 4 ore è quella proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl in adesione a quella cittadina. Quella più lunga è invece stata indetta dai sindacati Sgb-Cub, SI Cobas, Usi Ait e interesserà non solo bus e metro Atac ma anche gli autobus più periferici gestiti dall’azienda Roma Tpl. In quest’ultimo caso saranno rispettate le fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. La protesta interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civita castellana-Viterbo e Termini-Centocelle.

Le Ferrovie dello Stato hanno fatto sapere che circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia. Lo sciopero va dalle 21 di giovedì 24 ottobre alle 21 di venerdì 25 ottobre. Saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Anche nel resto della giornata – prosegue la nota -, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Sarà assicurato il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Garantiti tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull’orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com.

Anche i servizi gestiti dalle partecipate chiuderanno, a partire dai musei: lo sciopero coinvolge non meno di 900 lavoratori, tra cui i dipendenti di Zètema. Chiuse anche le farmacie di Farmacap e gli uffici che si occupano di condono e di riscossione. Aperti invece gli uffici di Anagrafe, Commercio e degli altri dipartimenti diretti del Campidoglio. La protesta, nella Capitale, è contro la gestione delle aziende partecipate da parte del Campidoglio ed in particolare si concentra sulla situazione di tre realtà: Roma Metropolitane, di cui l’Aula ha di recente approvato la liquidazione; Ama, sotto i riflettori per la questione dei bilanci non ancora approvati; Multiservizi.

Proprio AMA ha fatto un appello a i romani ad evitare, solo per la giornata di oggi, di buttare i sacchetti nella spazzatura tenendoli in casa fino all’indomani, quando la situazione sarà normalizzata. Per l’intera giornata, l’azienda assicurerà i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili. Circa 400 operatori sono precettati ma la raccolta su strada ha risentito già nei giorni scorsi delle assemblee programmate in vista dello sciopero.

Leggi anche: La Carta Bimbi scende a 250 euro