Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone

“. Anzi, di più: “c’è chi usa le mie canzoni per le sue campagne politiche e di opinione .. voglio sia chiaro che io non autorizzo nessuno a farlo e per quello che mi è possibile cerco di impedirlo…!”.

Con chi ce l’ha Vasco? Uhm, considerando che parla di politici e considerando che cita la canzone “C’è chi dice no”, vediamo, proviamo un po’ a indagare… Qualcuno per caso ha citato quella canzone, magari il ritornello completo? Ma sì che c’è: è Gianluigi Bombatomica Paragone!

Il senatore grillino lo ha fatto per annunciare il suo no nel voto su Rousseau all’accordo tra MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico per il Conte Bis. Vasco Rossi insomma ce l’aveva con Paragone, il quale in caso di vittoria del sì e di nascita del governo M5S-PD ha annunciato che lascerà il Senato dimettendosi e tornerà a fare il giornalista (sì, lo ha detto). E ci teneva a ribadirlo ieri con un video che sembrava proprio uno di quei “clippini” di Vasco. Attenzione, però, perché se si arrabbia lui allora…

