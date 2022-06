Il momento in cui Piazza Plebiscito canta “Sei bellissima” per Vanessa Incontrada | VIDEO

Vanessa Incontrada “Sei Bellissima”: la conduttrice non poteva ricevere un’accoglienza più calorosa ieri sera come ospite di Gigi D’Alessio; il pubblico presente al concerto a Napoli, in Piazza Plebiscito ha sottolineato il suo ingresso sul palco con quelle due parole che dicono tutto dopo tanti giorni di polemiche inutili su una foto.

Vanessa Incontrada, “Sei bellissima”: il coro del pubblico di Napoli al concerto di Gigi D’Alessio | VIDEO

L’abbraccio a Vanessa Incontrada, quel “Sei bellissima” durante ‘Uno come te’, lo show di Rai1 in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio, è la risposta alla pubblicazione di una foto che la vedeva ritratta “a sua insaputa” in un modo che sobillava il giudizio negativo tanto da arrivare al body shaming. I napoletani che erano presenti al concerto non erano evidentemente d’accordo e quel “sei bellissima” lo ha dimostrato. Poi Gigi D’Alessio, dicendo che è una “bongustaia”, le ha offerto le mitologiche mozzarelle campane sul palco. Un momento che voleva probabilmente ribaltare i pregiudizi sul rapporto con il cibo ma che suscita lo stesso interrogativo posto proprio da Vanessa Incontrada: “Perché solo a lei?” Invece non va smesso di ricordare come quel coro così spontaneo rimanga un episodio positivo e di grande empatia che dimostra come spesso le persone comuni abbiano già superato determinati stereotipi all’insaputa degli esperti di comunicazione.

Oltre al siparietto di Vanessa Incontrada ci sono stati altri momenti che i fan di Gigi D’Alessio ricorderanno come i duetti, con il figlio LDA, ma anche con Achille Lauro. E i siparietti di ogni genere come quelli con Amadeus e Fiorello. Ma sopra a tutto oltre al coro per Vanessa Incontrada a emozionare è stato il finale omaggio a Pino Daniele, con Napul’è e Piazza Plebiscito che sembrava illuminata da mille lucciole: