L’indecente bodyshaming sulla copertina di Nuovo contro Vanessa Incontrada

Il solito body shaming: non c’è nulla di “nuovo” nella foto pubblicata sulla copertina della rivista di gossip Nuovo che ritrae Vanessa Incontrada in spiaggia a Follonica. Uno scatto rubato all’attrice, che la mostra in una posa che non la valorizza, come succede a qualunque persona immortalata a sua insaputa, e mira a suscitare un giudizio in chi la osserva.

Il Direttore di Nuovo dovrebbe vergognarsi per questa copertina davvero infame.@VaneIncontrada è bella sempre e sopratutto forte.#bodyshaming #vanessaincontrada pic.twitter.com/73f06BP91y — Matteo Palombo (@PalomboMatteo) June 9, 2022

L’indecente bodyshaming sulla copertina di Nuovo su Vanessa Incontrada

La conduttrice ha da tempo abbracciato la causa della body positivity, sfidando i pregiudizi verso il suo fisico cambiato in seguito alle gravidanze. “Sei una ragazza? Devi essere magra, bella, perfetta, altrimenti diventi un bersaglio per offese e sberleffi, diventi “una grassa”, come fosse un marchio infamante. E tu? Tu vivi nella paura di essere sbagliata. Sono cose che conosco e che per fortuna ho superato. Per questo mi sono detta: basta, adesso voglio dire la mia”, aveva detto in un monologo su Rai 1 durante il programma “Venti anni che siamo italiani”. Invece di solleticare battute facili sul suo corpo, ci si potrebbe concentrare sul lavoro da lei svolto affinché più donne possibili si accettino per come sono. Dopo aver posato nuda per la copertina di Vanity Fair scrisse: “Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni. È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne”. In un altro monologo aveva aggiunto: “Ogni volta mi ricordo di quante volte io ho abbassato lo sguardo, per quello che mi son sentita dire. Finché ho capito che nessuno mi può giudicare, perché ho capito che nessuno ti può giudicare. Recentemente è stata presa di mira per un post sul suo profilo Instagram nel quale sta facendo sport.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

“Alla fine stanno manipolando anche te con la storia del peso?”, “Ecco un’altra persona perseguitata che deve stare alle regole”, “Diceva di stare bene con qualche chilo in più e invece sta facendo di tutto per ritornare magra”. Della serie: come fai, sbagli.