Un “body shaming al contrario”. Secondo il direttore del settimanale Nuovo, la bufera scatenata delle foto di Vanessa Incontrada pubblicate sul suo giornale si può riassumere così. Riccardo Signoretti ha deciso di rispondere a chi lo ha criticato sulla scelta di pubblicare su Nuovo le immagini che di certo non rendono giustizia all’attrice. Uno scatto rubato mostra, infatti, Vanessa Incontrada in spiaggia a Follonica in una posa che non la valorizza. La fotografia ha ovviamente fornito l’occasione di dare sfogo agli haters, che hanno insultato l’attrice e il suo corpo. Il solito body shaming, contro il quale Incontrada si è battuta molte volte. Purtroppo, forse, invano.

La risposta del direttore di Nuovo Riccardo Signoretti

Molti follower dell’Incontrada hanno, invece, deciso di scendere in campo per difenderla da questa “copertina infame”. Le loro parole però non sono piaciute al giornalista, che ha così scritto: “Dunque le signore sotto l’ombrellone che non sono in posa, non hanno fatto la piega dieci minuti prima e non portano la taglia 42 non vanno più pubblicate? Questo è body shaming al contrario”, ha risposto Signoretti. “Il messaggio sbagliato è che si debba aderire a canoni di bellezza irraggiungibili – continua -. Fino al punto di vedere i fotoritocchi nelle immagini al naturale!! Viva i paparazzi e le tante Vanessa Incontrada: io non le nascondo, le pubblico. E la malizia è negli occhi di chi guarda”. Aderire necessariamente a dei canoni irraggiungibili certamente è sbagliato. Ma davvero scegliere tra le tante foto proprio quelle che vanno a sottolineare i difetti di una donna è il modo giusto per combattere chi giudica senza limiti il corpo di una persona? La risposta è negli occhi di chi legge.