La Digos convoca Valerio Lo Muzio

Il reporter di Repubblica Valerio Lo Muzio è stato convocato dalla Digos. Mentre la procura di Ravenna ha avviato gli accertamenti sulla vicenda della moto d’acqua e del figlio del ministro dell’Interno Matteo Salvini, finalmente arriva la richiesta di testimonianza al giornalista:

È questo, infatti, l’aspetto più grave della vicenda. La Digos di Ravenna ha convocato il cronista. L’appuntamento è per lunedì mattina alle 10.30. I dirigenti gli hanno chiesto un incontro per comprendere bene la dinamica dei fatti, come sono andate le cose e valutare così come andare avanti nell’inchiesta. La procura aspetta una relazione completa da parte delle divise prima di decidere, a sua volta, se e come muoversi.