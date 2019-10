Valentina Pizzale: l’autrice RAI arrestata per stalking del capo di gabinetto di Di Maio

Valentina Pizzale, autrice RAI, è stata arrestata per stalking nei confronti del capo di gabinetto di Luigi Di Maio al ministero degli Esteri, Ettore Francesco Sequi. La procura di Roma ha chiesto la misura cautelare, dopo che Sequi ha sottoscritto un’integrazione di denuncia con la quale raccontava del comportamento persecutorio tenuto dalla donna nei suoi confronti: gli scriveva “Ti rovino” in messaggi che gli mandava a notte fonda. Racconta oggi Francesco Salvatore su Repubblica:

Sequi nel 2017 aveva avuto una breve relazione con lei. E già allora, dopo la rottura, era dovuto ricorrere all’autorità giudiziaria per tenere alla larga quella donna che lo tormentava. La prima volta l’aveva denunciata perché si ostinava a contattarlo a qualsiasi ora, cercando di intimorirlo con pretestuose montature e minacciando di mettere in piazza i fatti suoi. Una minaccia per un uomo con incarichi importanti come lui. Il bombardamento era iniziato per cercare di farlo desistere dalla sua intenzione di troncare.

Lei non voleva che la loro storia finisse. Ma, di fronte alla fermezza di Sequi nel tenerla alla larga, i messaggi erano cambiati radicalmente, diventati sempre più minatori. Più frequenti, quasi incessanti. In un’escalation che sembrava non conoscere un picco. La procura, così, aveva proceduto agli approfondimenti del caso, tanto che le indagini erano arrivate alla conclusione e Pizzale, a breve, si sarebbe dovuta sedere davanti al giudice dell’udienza preliminare.