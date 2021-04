Non si sa precisamente cosa sia stato detto, quello che è invece certo è che i giocatori del Valencia, durante la partita con il Cadice hanno abbandonato il campo e il gioco per l’insulto razzista al loro compagno francese Mouctar Diakhaby

Il Valencia lascia il campo per l’insulto razzista a Diakhaby

La squadra del Valencia ha deciso di abbandonare il campo al 37esimo. Poi la partita è ripresa circa 15 minuti dopo, quando i calciatori sono rientrati ma senza Diakhaby che è stato sostituito. Il tecnico Javi Gracia ha poi spiegato che “negli spogliatoi ci hanno detto che se non fossimo rientrati ci avrebbero sanzionati”.

Conozco bien a Diakhaby… no habría abandonado el partido sin una razón…

El racismo no debe estar en el fútbol y en ningún otro lugar… pronto sabremos las razones..

Hasta que sepamos más : fuerza para ti hermano 👊🏿#cadizvalencia #amuntValencia — Eliaquim Mangala (@Elia22Mangala) April 4, 2021

“In quel momento, abbiamo parlato con Diakha, di come stava, e lui ci ha detto che non avrebbe giocato, ma ha capito perfettamente che dovevamo continuare a giocare per evitare una possibile sanzione, quindi siamo tornati”. Anche il difensore del Valencia Jose Gaya ha detto alla televisione spagnola dopo la partita: “Lui ci ha detto di essere stato insultato in modo razzista. Siamo tornati a giocare perché ci hanno detto che potevano penalizzarci con tre punti e qualcosa in più. Ci ha chiesto di tornare indietro, è distrutto, è stato un insulto molto brutto”

Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5 𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢 El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar. TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) April 4, 2021

Foto copertina da Valencia FC su Twitter