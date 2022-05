Ursula von der Leyen non ha problemi a dire che la Russia “minaccia l’ordine mondiale”

La Russia “è oggi la minaccia più diretta per l’ordine mondiale, con la barbara guerra contro l’Ucraina e con il suo preoccupante patto con la Cina. E con il loro appello per nuove, e molto arbitrarie, relazioni internazionali”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a Tokyo al termine del Summit Ue-Giappone. La leader comunitaria ha poi lodato su Twitter la posizione assunta dal Paese sul conflitto: “Accolgo con favore la posizione decisa che il Giappone ha assunto di fronte all’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Come l’UE, il Giappone comprende la posta in gioco qui. Non solo il futuro dell’Ucraina. Non solo il futuro dell’Europa. Ma il futuro di un ordine mondiale basato su regole”.

