La CNN diffonde il video dei soldati russi che sparano a due civili di spalle

Un filmato che potrebbe rientrare all’interno del grande contenitore che da quasi tre mesi sta raccogliendo tutte le testimonianze tangibili dei crimini di guerra commessi dai militari inviati del Cremlino in Ucraina. A pubblicarlo è stata l’emittente statunitense CNN che ha ottenuto quelle immagini immortalate dalle telecamere di video-sorveglianza di un fabbricato non distante dalla capitale, Kyiv. Nel video si mostrano soldati russi che sparano alle spalle di due civili che stavano camminando in strada.

#CNN showed footage of #Russian occupiers shooting two civilians in the back near #Kyiv: the owner of a car dealership and a security guard.

The crime took place on March 16. pic.twitter.com/zDvLEnLra5

— NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2022