Come in Umbria potrebbe nascere la prima alleanza regionale PD-M5S

L’Umbria potrebbe essere il laboratorio per la prima alleanza regionale tra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle. Perché le alleanze con i partiti sono vietate tra i grillini, ma quelle con le liste civiche no. Dopo la caduta delle giunta di Catiuscia Marini i dem sostengono un civico, Andrea Fora, e il commissario regionale del Pd, Valter Verini, lo ha subito invitato a dialogare con il M5S. Racconta oggi Ilario Lombardo su La Stampa:

I grillini non hanno un candidato e il senatore umbro Stefano Lucidi ha lanciato un segnale: «L’avversario da battere è Donatella Tesei», in corsa per Lega e centrodestra. Sarebbe un caso scuola, incubatore di un esperimento che per funzionare però ha anche bisogno che l’alleanza non sbandi a Roma. Se il governo regalerà più gioie che dolori, i vertici del M5S potrebbero scongelare la propria disponibilità. Le spinte a favore di questa soluzione civica sono tante. Nel Lazio si parla di tecnici di eccellenza che entrerebbero in quota M5S come assessori nella giunta Zingaretti.