Il falso tweet di Salvini citato ieri a Piazzapulita

Ieri a Piazzapulita Alessandra Moretti è intervenuta per citare un tweet di Matteo Salvini in cui si parlava di una multa da 3,5 miliardi di euro da pagare da parte dell’Unione Europea con 400 euro a testa da parte di tutti gli italiani.

Si trattava di un falso tweet pubblicato da un parody account. La parte divertente della vicenda è che a Piazzapulita non se ne sono accorti fino a che Bufale.net non ha pubblicato un articolo in cui spiegava come stanno davvero le cose.

Fact checking. Il tweet di #Salvini citato da @ale_moretti sul prelievo di 400 euro per pagare la multa dell’Europa è falso.

Proviene da un account parodia.https://t.co/jeLwtzwHUE #piazzapulita — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) 30 maggio 2019

Basta visitare il profilo Twitter dello stesso Salvini per comprendere che non sia mai stato pubblicato nulla del genere, al dì là di alcuni indizi che a prima lettura dovrebbero orientare tutti verso la bufala. […] Insomma, nessun timore su una patrimoniale 2019 con la quale potremmo ritrovarci a pagare 400 euro a testa. Fondamentale chiarire che la pagina che ha diffuso il falso tweet di Salvini su Facebook non sia nuova ad iniziative simili.

Leggi anche: Cosa chiedono i Verdi all’Europa