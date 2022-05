La Turchia di Erdogan si oppone all’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia

Oltre alla Russia, c’è un altro Paese che ha fatto sapere esplicitamente di essere contrario all’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia: è la Turchia – membro del Patto Atlantico dal 1952 – che nelle parole del suo presidente Recep Tayyp Erdogan riportate dal quotidiano Hurriyet ha fatto sapere di non avere “un’opinione favorevole” sull’espansione dell’alleanza. “I Paesi scandinavi – ha aggiunto senza fornire alcuna prova, stando al Daily Sabah – sono come una guest house per le organizzazioni terroristiche”. Il riferimento è al Pkk, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, da sempre inviso a Erdogan.

Erdogan says Scandinavia countries have become a safe haven for terrorism. “They are even members of the parliament in some countries,” he said.

“Sweden has become a home for PKK and other terror groups. We don’t view their NATO membership positively”pic.twitter.com/OqUMtZEPv2

