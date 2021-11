Tuiach e la bufala dei feti abortiti nei vaccini in diretta da Myrta Merlino | VIDEO

L’ex consigliere comunale ed ex portuale di Trieste si presenta in collegamento con il rosario in mano per dare il via al suo ennesimo delirio televisivo

Ormai è un ex di tutto. Ex pugile, ex consigliere comunale ed ex portuale di Trieste. Ma non è ex dalle ospitate televisive in cui continua a propinare bufale e narrazioni sbagliate (per usare un eufemismo) sul vaccino e sul Green Pass. Anche ieri, lunedì 15 novembre, Fabio Tuiach ha trovato spazio all’interno dei palinsesti di La7, collegandosi in diretta con “L’Aria che Tira”, la trasmissione condotta da Myrta Merlino. E lì ha ripetuto a pappagallo una bufala già smentita da mesi. Il tutto brandendo un rosario.

Tuiach e la bufala dei feti abortiti nei vaccini in diretta da Myrta Merlino

La conduttrice cita la parola “religione” e il delirio mistico di Tuiach inizia, senza alcuna folgorazione sulla via di Damasco: “Quasi tutti i cattolici che ho conosciuto, quelli più tradizionalisti, si sono mossi contro il vaccino perché i vaccini sono fatti con i feti abortiti”. Ovviamente si tratta di una vecchia bufala, quasi atavica per via della sua “età, che veniva raccontata già in passato e non riguardava solamente i prodotti immunizzanti anti-COVID.

Ma non finisce qui. Perché mentre Myrta Merlino prova a riprendere in mano le redini del discorso, sottolineando come le parole di Tuiach facessero riferimento a una fake news – e con Peter Gomez che entra a gamba tesa ironizzando sull’altra bufala, molto in voga, del grafene nei vaccini -, l’ex portuale (fresco di licenziamento per “giusta causa”) prosegue citando menti illuminate della Chiesa Cattolica come l’arcivescovo Schneider e l’arcivescovo Viganò che associano “questo siero sperimentale (no, non è sperimantale, ndr) al satanismo”. Insomma, follia allo stato puro in diretta televisiva, mostrando a più riprese il suo rosario. E, ricordiamo, Tuiach è lo stesso personaggio che va in giro – sempre su La7 – a raccontare di come Gesù non fosse ebreo. Insomma, segue gli arcivescovi ma non la Bibbia e Vangeli.

(foto e video: da “L’Aria Che Tira”, La7)